Kırklareli Valisi Ekici, incelemede bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde sürdürülen taşkın önleme çalışmalarını inceledi.
Ekici, beraberinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve Alpullu Belediye Başkanı Ercan Ceylan ile birlikte DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan taşkın önleme seddesi alanını gezdi.
Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ekici, beldede taşkınlara karşı önlem alındığını belirtti.
Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan taşkın sonrasında çalışmaların başlatıldığını ifade eden Ekici, yeni bir taşkın yaşanmaması için derenin ıslah edilerek, taşkın önleme seddesi yapıldığını kaydetti.
Ekici, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalıştıklarını söyledi.