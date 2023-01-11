Kırklareli Valisi Ekici, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekici, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade eden Ekici, maddi hasarların giderilebileceğini kaydetti.

Devletin şefkat elinin ihtiyaç sahibi herkese uzandığını vurgulayan Ekici, "Ailemizin yaraları en kısa sürede sarılacak. Devletimizin her zaman yanlarında olduğunu bilmelerini isteriz." dedi.

Ziyarette, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ile ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

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