Kırklareli Valisi Ekici, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi Ekici, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti

AA

Kırklareli Valisi Ekici, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekici, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade eden Ekici, maddi hasarların giderilebileceğini kaydetti.

Devletin şefkat elinin ihtiyaç sahibi herkese uzandığını vurgulayan Ekici, "Ailemizin yaraları en kısa sürede sarılacak. Devletimizin her zaman yanlarında olduğunu bilmelerini isteriz." dedi.

Ziyarette, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ile ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli Valisi Ekici, incelemede bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici, incelemede bulundu
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli ...
Kırklareli'nde ticari araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ticari araçlar denetlendi
Trakya'dan ceza infaz kurumları kütüphaneleri kitap bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Trakya'dan ceza infaz kurumları kütüphaneleri kitap ...
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli ...
Kırklareli'nde 5 yıl önce amcalarını öldürüp cesedini araziye gömen 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 5 yıl önce amcalarını öldürüp cesedini ...
Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 534 şüpheli hakkında işlem yaptı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 534 şüpheli ...
Kırklareli OSB'den 170 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER Kırklareli OSB'den 170 ülkeye ihracat
Kırklareli'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan ...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak İdareciler Günü ...
Kırklareli'nde geçen yıl 8 bin 800 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde geçen yıl 8 bin 800 düzensiz göçmen ...
Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici'den 10 Ocak Çalışan ...
Kırklareli'nde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü ...
Kırklareli'nde görme engelliler kılavuz sürücü eşliğinde bisiklete bindi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde görme engelliler kılavuz sürücü ...
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde ...
Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bir kişi evinin önünde silahla ...
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy aronya ekili alanları inceledi
YEREL HABERLER Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy aronya ekili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.