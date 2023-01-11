Kırklareli'nde işaret dili eğitimini tamamlayan kamu personeline sertifikaları verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde işitme engellilerin kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmeleri amacıyla kamu kurumlarında görevli personele yönelik açılan Türk işaret dili eğitimi sona erdi.

Kırklareli Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan kursta kamu personeli işaret dili eğitimi verildi.

Eğitimi tamamlayan 24 kursiyere İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen törenle sertifikaları teslim edildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, konuşmasında Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme ve konuşma engelli bireyin olduğunu belirtti.

Bu vatandaşların hayatın her alanında yer aldığını ifade eden Ekici, her sağlıklı birey gibi tüm hizmetlerden eşit yararlanma hakkı olduğunu söyledi.

İşitme ve konuşma engelli vatandaşların kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla sağlıklı iletişim kurulabilmesi için kamu personellerinin işaret dilini öğrendiğini anlatan Ekici, şöyle devam etti:

"Yolda, okulda, hastanede, işyerinde kısacası her alanda karşılaştığımız bu bireylerin ihtiyaçlarını anlayıp çözüm bulabilmek elzem hale gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızın onaylı kursumuz ile kamuda görev yapan personellerimize yönelik açılan kursumuz ile 24 kursiyerimiz kursu başarı ile tamamlayıp, sertifikalarını almaya hak kazandılar.



Devletimizce engelli bireylerimize yönelik yaşam standartlarını kolaylaştırmaya ve yükseltmeye yönelik hizmetlerimiz sadece fiziki mekan planlamaları ile değil en önemli farkındalık olan iletişim alanında da artarak devam ediyor. Kursa katılarak belgelerini alan görevlilerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

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