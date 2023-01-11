Kırklareli'ne geçen yıl 3 milyar 100 milyon liralık kamu yatırım yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 2022 yılında kente 3 milyar 100 milyon liralık kamu yatırımı yapıldığını söyledi.
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, Vali Ekici başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde toplandı.
Vali Ekici, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl kentte ciddi yatırımlar yapıldığını kaydetti.
Önceki yıl 1 milyar 41 milyon yatırım yapıldığını ifade eden Ekici, yatırım miktarlarını arttırmak için çalıştıklarını dile getirdi.
En fazla yatırımın ulaşıma yapıldığını anlatan Ekici, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı çalışmalarının da tüm hızıyla yapıldığını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından kurum müdürleri projeler hakkında bilgi verdi.