Kırklareli'ne geçen yıl 3 milyar 100 milyon liralık kamu yatırım yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 2022 yılında kente 3 milyar 100 milyon liralık kamu yatırımı yapıldığını söyledi.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, Vali Ekici başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde toplandı.

Vali Ekici, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl kentte ciddi yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Önceki yıl 1 milyar 41 milyon yatırım yapıldığını ifade eden Ekici, yatırım miktarlarını arttırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

En fazla yatırımın ulaşıma yapıldığını anlatan Ekici, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı çalışmalarının da tüm hızıyla yapıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurum müdürleri projeler hakkında bilgi verdi.









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