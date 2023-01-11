Kırklareli Millet Bahçesi'nde 1949 model "kara tren" sergilenecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Millet Bahçesi'nde 74 yıllık kara tren sergilenecek.

Kentte yaklaşık 55 bin metrekarelik alana sahip, içerisinde demiryolu ve tarihi gar binası bulunan Millet Bahçesi'nin yapımı sürüyor.

Kırklareli Valiliğince Aydın'ın Efeler ilçesindeki TCDD 56149 seri numaralı 1949 yapımı buharlı lokomotif tır ile kente getirildi.

2009 yılına kadar yük ve yolcu taşımalığında hizmet veren lokomotif ile kömür vagonu iş makineleri yardımıyla millet bahçesine konuşlandırıldı.

Yıl içerisinde tamamlanması planlanan Kırklareli Millet Bahçesi içerisinde bisiklet yolu, koşu yolu, kaykay pisti, festival alanı, açık hava sineması, ateşsiz piknik alanı, dinlenme oturma alanları, çocuk oyun alanları, kültür fizik alanları, kamelyalar, kuru havuz ve 8 ticari ünite olacak.

Proje kapsamında mevcut 587 ağaca ilave olarak 831 ağaç dikilerek, 4 bin 431 çalı formlu bitki türü, 6 bin 650 sarılıcı, çok yıllık otsu bitkiler ekilip, yaklaşık 32 bin 300 metre kare alan çimlendirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.