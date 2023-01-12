Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete alındı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni polis araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen törende, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Kırklareli ile Lüleburgaz Huzurlu ve Güvenli Yaşam İçin Dayanışma Derneği işbirliğinde alınan 18 aracı inceledi.



İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan araçlar hakkında bilgi alan Ekici, araçların anahtarlarını polis memurlarına teslim etti.

Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, Kırklareli halkının çok hayırsever olduğunu belirtti.

Bağışlanan araçların polislere duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Ekici, polis teşkilatının kamu görevlilerine duyulan güven endeksi sıralamasında ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Araçların hayırlara vesile olmasını dileyen Ekici, "İnsanlar güvendiği kişilere bağış yapar, malını emanet ederler. Bugün iftiharla konuşacağımız konu polis teşkilatının elde ettiği güvendir. Bugün polis teşkilatı kamu görevlilerine güven endeksi sıralamasında ikinci sıradadır. Bu güven son derece önemlidir. Artık hiç kimse polis teşkilatını güvensizlikle suçlamamaktadır. Polis teşkilatı, emniyet teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözbebeğidir." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Çengeloğlu da polis araç filosunun 227'ye yükseldiğini kaydetti.

Araçların teslim edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Çengeloğlu, şunları kaydetti:

"1118 personelin tamamını bir göreve sevk edecek donanıma sahip olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmete aldığımız 18 aracın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2023 yılında da bu faaliyetlerin sürmesi, polis vatandaş birlikteliğinin güçlenmesi, Kırklarelimizin asayişinin, huzur ve güvenliğinin devam etmesini diliyorum."



Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Belediye Başkan Vekili Burcu Bölükbaşı Yeğin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.

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