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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesine bağlı köylerde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Vali Ekici, İl Özel İdaresince Akören, Erenler, Yenice, İslambeyli, Poyralı ve Evciler köylerindeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarında isteklerini dinleyen Ekici, İl Özel İdaresince tüm köylere ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunulduğunu ifade etti.

Ekici, muhtarlara da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- Şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında 1988 yılında şehit olan Astsubay Çavuş Şeref Avar'ın babası 76 yaşındaki İsmail Avar ile sohbet etti.

Her fırsatta şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiğini ifade eden Ekici, şehitlerin kanlarının hiçbir zaman yerde kalmayacağını söyledi.

Ekici, tarih boyunca vatan toprağını, bayrağını ve milletini korumak için binlerce şehit verildiğini aktardı.













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