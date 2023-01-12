Öğrenciler "Matvivor" parkurunda matematiği eğlenirken öğreniyor

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KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Oyunlarla Matematik Projesi" ile öğrenciler matematiği daha çok anlayıp sevmeye başladı.

Pehlivanköy Atatürk Ortaokulunda uygulanan projede, okul bahçesinde "Matvivor" adı verilen sportif yarışma parkuru oluşturuldu. Parkurdaki engelleri aşan öğrenciler, kendileri için hazırlanan matematik problemlerini çözerek yarışmayı tamamlıyor.

Takımlarda yarışan öğrenciler parkurdaki engelleri aştıktan sonra soru kutusunda yer alan problemlerden seçip cevaplarını yazarak kutuya atıyorlar. Daha sonra öğretmenler cevapları kontrol ederek en çok doğru yanıtı veren takımı birinci ilan ediyor. Böylece öğrenciler bir yandan spor yapıp eğlenirken diğer yandan da soru çözüyor.

Sınıf içi etkinliklerde ise cep telefonu kullanılarak artırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde sanal ortamda matematik problemleri gizleniyor. Cep telefonu uygulamasıyla sınıfta gizlenen soruları bulan öğrenciler, soruları cevaplıyor.

- "Matematik dersini tüm öğrencilere sevdirmek istiyoruz"

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında hazırlanan "Oyunlarla Matematik Projesi"ni kentteki tüm okullara yaymak istediklerini söyledi.

Matematiğin farkındalığının ortaya çıkarılarak öğrenciler için daha eğlenceli hale getirildiğini dile getiren Kalkan, "Matematik dersini tüm öğrencilere sevdirmek istiyoruz. Onlara matematik ile yapılacak çalışmaların hem hayata hazırlamada hem de onlara yön vermede ne kadar etkili olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz." dedi.

- "Matematiği soyut kavramlardan alıp daha somut hale getirdik"

Matematik öğretmeni Berna Tunca Eygül de öğrencilerin günlük hayattaki matematiği fark etmelerini sağlamaya çalıştıklarını, bu sayede dersleri de keyifli hale getirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin matematiğin önemini yaşayarak keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Eygül, "Proje kapsamında da elimizden geldiğince renkli oyunlar sergileyerek öğrencilerin çeşitli alanlarda gelişimlerini desteklemeye çalışıyoruz. Matematiği soyut kavramlardan alıp daha somut hale getirdik. Artırılmış gerçeklik uygulaması yaparak çarpmayı hoşlarına gidebilecek şekilde zevkli hale getirmeye çalıştık." diye konuştu.

Öğrencilerin zor gelen konuları eğlenerek daha çabuk öğrendiklerini gözlemlediklerini ifade eden Eygül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul bahçemizde Matvivor adını verdiğimiz bir parkur oluşturduk. Hem eğlenerek öğrencilerimiz yarışıyor hem de sorularını keyifle çözmeye başladılar. Bunların haricinde sanatla matematiği ilişkilendirdik ve origami tekniği kullandık. Çok farklı ürünler ortaya çıktı. Çocuklar da genel olarak eğlenirken yaptıkları bir şey olduğunda her zaman olumlu etkilerini görebiliyoruz. Eğlenceli bir şekilde soru çözmek ile tahtaya düz yazıp soru çözmenin arasında oldukça büyük bir fark gördük.

Oyun esnasında herkes daha canlı ve heyecanlı şekilde katılırken, düz bir şekilde çözüldüğünde tabii ki daha farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. En azından artık yapabileceklerini görebilmek 'hayatın burasında da matematik varmış' diyebildiklerini daha sonra dönüşler aldığımızda görebiliyoruz."

- "Matematik daha eğlenceli geçiyor oyunlarla ve etkinliklerle"

8. sınıf öğrencisi Beste İdil Doğan da "Oyunlarla Matematik Projesi"nden sonra matematiği sevmeye başladığını belirtti.

Proje öncesinde derse daha az katıldığını ve sıkıldığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Oyunlarla matematiğe başlamadan önce matematiği pek sevmiyordum açıkçası. Eğlenceli geçmiyordu, dersler çok sıkıcıydı benim için. Sonra bir proje oluşturdu öğretmenimiz. Matematik daha eğlenceli geçiyor oyunlarla ve etkinliklerle. Ayrıca akıllı tahta üzerinden oyunlar oynadık derslerde. Önceden sorulara kalkmayı hiç sevmezdim çünkü bana göre çok sıkıcıydı. Şimdi ise çok fazla oyun oynuyoruz ve derste de çok fazla etkinlik yapıyoruz. O yüzde daha eğlenceli geçiyor benim için dersler. Matematiğe bakış açım çok değişti."

Öğrenci Yasin Uçar ise matematiğe olan ön yargısını kırdığını belirtti.

Projeyle matematik konularını daha iyi anlamaya başladığını anlatan Uçar, "Önceden çok ön yargılı olduğum matematiği yeni yeni sevmeye başladım. Daha iyi anlamaya başladım. Önceden daha zor gelen matematik şimdi biraz da olsa eğlenceli geliyor." dedi.





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