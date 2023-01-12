Öğrenciler "Matvivor" parkurunda matematiği eğlenirken öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler "Matvivor" parkurunda matematiği eğlenirken öğreniyor

AA

Öğrenciler "Matvivor" parkurunda matematiği eğlenirken öğreniyor

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Oyunlarla Matematik Projesi" ile öğrenciler matematiği daha çok anlayıp sevmeye başladı.

Pehlivanköy Atatürk Ortaokulunda uygulanan projede, okul bahçesinde "Matvivor" adı verilen sportif yarışma parkuru oluşturuldu. Parkurdaki engelleri aşan öğrenciler, kendileri için hazırlanan matematik problemlerini çözerek yarışmayı tamamlıyor.

Takımlarda yarışan öğrenciler parkurdaki engelleri aştıktan sonra soru kutusunda yer alan problemlerden seçip cevaplarını yazarak kutuya atıyorlar. Daha sonra öğretmenler cevapları kontrol ederek en çok doğru yanıtı veren takımı birinci ilan ediyor. Böylece öğrenciler bir yandan spor yapıp eğlenirken diğer yandan da soru çözüyor.

Sınıf içi etkinliklerde ise cep telefonu kullanılarak artırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde sanal ortamda matematik problemleri gizleniyor. Cep telefonu uygulamasıyla sınıfta gizlenen soruları bulan öğrenciler, soruları cevaplıyor.

- "Matematik dersini tüm öğrencilere sevdirmek istiyoruz"

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında hazırlanan "Oyunlarla Matematik Projesi"ni kentteki tüm okullara yaymak istediklerini söyledi.

Matematiğin farkındalığının ortaya çıkarılarak öğrenciler için daha eğlenceli hale getirildiğini dile getiren Kalkan, "Matematik dersini tüm öğrencilere sevdirmek istiyoruz. Onlara matematik ile yapılacak çalışmaların hem hayata hazırlamada hem de onlara yön vermede ne kadar etkili olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz." dedi.

- "Matematiği soyut kavramlardan alıp daha somut hale getirdik"

Matematik öğretmeni Berna Tunca Eygül de öğrencilerin günlük hayattaki matematiği fark etmelerini sağlamaya çalıştıklarını, bu sayede dersleri de keyifli hale getirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin matematiğin önemini yaşayarak keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Eygül, "Proje kapsamında da elimizden geldiğince renkli oyunlar sergileyerek öğrencilerin çeşitli alanlarda gelişimlerini desteklemeye çalışıyoruz. Matematiği soyut kavramlardan alıp daha somut hale getirdik. Artırılmış gerçeklik uygulaması yaparak çarpmayı hoşlarına gidebilecek şekilde zevkli hale getirmeye çalıştık." diye konuştu.

Öğrencilerin zor gelen konuları eğlenerek daha çabuk öğrendiklerini gözlemlediklerini ifade eden Eygül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul bahçemizde Matvivor adını verdiğimiz bir parkur oluşturduk. Hem eğlenerek öğrencilerimiz yarışıyor hem de sorularını keyifle çözmeye başladılar. Bunların haricinde sanatla matematiği ilişkilendirdik ve origami tekniği kullandık. Çok farklı ürünler ortaya çıktı. Çocuklar da genel olarak eğlenirken yaptıkları bir şey olduğunda her zaman olumlu etkilerini görebiliyoruz. Eğlenceli bir şekilde soru çözmek ile tahtaya düz yazıp soru çözmenin arasında oldukça büyük bir fark gördük.

Oyun esnasında herkes daha canlı ve heyecanlı şekilde katılırken, düz bir şekilde çözüldüğünde tabii ki daha farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. En azından artık yapabileceklerini görebilmek 'hayatın burasında da matematik varmış' diyebildiklerini daha sonra dönüşler aldığımızda görebiliyoruz."

- "Matematik daha eğlenceli geçiyor oyunlarla ve etkinliklerle"

8. sınıf öğrencisi Beste İdil Doğan da "Oyunlarla Matematik Projesi"nden sonra matematiği sevmeye başladığını belirtti.

Proje öncesinde derse daha az katıldığını ve sıkıldığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Oyunlarla matematiğe başlamadan önce matematiği pek sevmiyordum açıkçası. Eğlenceli geçmiyordu, dersler çok sıkıcıydı benim için. Sonra bir proje oluşturdu öğretmenimiz. Matematik daha eğlenceli geçiyor oyunlarla ve etkinliklerle. Ayrıca akıllı tahta üzerinden oyunlar oynadık derslerde. Önceden sorulara kalkmayı hiç sevmezdim çünkü bana göre çok sıkıcıydı. Şimdi ise çok fazla oyun oynuyoruz ve derste de çok fazla etkinlik yapıyoruz. O yüzde daha eğlenceli geçiyor benim için dersler. Matematiğe bakış açım çok değişti."

Öğrenci Yasin Uçar ise matematiğe olan ön yargısını kırdığını belirtti.

Projeyle matematik konularını daha iyi anlamaya başladığını anlatan Uçar, "Önceden çok ön yargılı olduğum matematiği yeni yeni sevmeye başladım. Daha iyi anlamaya başladım. Önceden daha zor gelen matematik şimdi biraz da olsa eğlenceli geliyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete alındı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete ...
Kırklareli Millet Bahçesi'nde 1949 model "kara tren" sergilenecek
YEREL HABERLER Kırklareli Millet Bahçesi'nde 1949 model "kara tren" ...
Kırklareli'ne geçen yıl 3 milyar 100 milyon liralık kamu yatırım yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'ne geçen yıl 3 milyar 100 milyon liralık ...
(Görüntülü) TRAKYA&#039;DA İSTANBUL&#039;UN SUYUNU KARŞILAYAN 2 BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 5&#039;İN ALTINDA - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRAKYA'DA İSTANBUL'UN SUYUNU ...
(Görüntülü) TRAKYA&#039;DA İSTANBUL&#039;UN SUYUNU KARŞILAYAN 2 BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 5&#039;İN ALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRAKYA'DA İSTANBUL'UN SUYUNU ...
"Musluksuz berber" 4 metrekarelik dükkanında 43 yıldır saç, sakal kesiyor
YEREL HABERLER "Musluksuz berber" 4 metrekarelik dükkanında 43 ...
Kırklareli'nde işaret dili eğitimini tamamlayan kamu personeline sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde işaret dili eğitimini tamamlayan kamu ...
Trakya'da İstanbul'un suyunu karşılayan 2 barajın doluluk oranı yüzde 5'in altında
YEREL HABERLER Trakya'da İstanbul'un suyunu karşılayan 2 barajın ...
Kırklareli Valisi Ekici, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici, yangında evi zarar gören ...
Kırklareli Valisi Ekici, incelemede bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici, incelemede bulundu
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli ...
Kırklareli'nde ticari araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ticari araçlar denetlendi
Trakya'dan ceza infaz kurumları kütüphaneleri kitap bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Trakya'dan ceza infaz kurumları kütüphaneleri kitap ...
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli ...
Kırklareli'nde 5 yıl önce amcalarını öldürüp cesedini araziye gömen 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 5 yıl önce amcalarını öldürüp cesedini ...
Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 534 şüpheli hakkında işlem yaptı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma geçen yıl 534 şüpheli ...
Kırklareli OSB'den 170 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER Kırklareli OSB'den 170 ülkeye ihracat
Kırklareli'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan ...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.