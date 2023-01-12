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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

AA

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çukurpınar köyü ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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