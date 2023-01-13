Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda, geçen yıl yapılan çalışmalar, kamu düzeni ve güvenliğini konusundaki çalışmalar ile yıl içerisinde planlanan faaliyetler görüşüldü.

Vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kolluk güçlerine teşekkür eden Vali Ekici, bu tür toplantılar ile kurumlar arası işbirliğinin güçlendiğini söyledi.

Ekici, olası bir durumda koordinasyon kurulunun en hızlı şekilde toplanarak kararlar alabileceğini sözlerine ekledi.



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