KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bağlama kursu açılacak.
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, bağlama kursu kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 16 Ocak-3 Nisan tarihleri arasında yapılacağı bildirilen açıklamada, eğitimlerin Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda verileceği kaydedildi.
Açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezine müracaat etmesi gerektiği ifade edildi.
- Tarım Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı
Kırklareli'nde Tarım Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların uyum içinde çalıştığını söyledi.
Taşra birimlerindeki koordinasyonun önemli olduğunu ifade eden Aksoy, "İlimizdeki üreticilerimizin gelirini artırmak, tarımı geliştirmek için pek çok projeyi birlikte yaptık ve bunlara devam edeceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından toplantıda geçen yıl yapılan çalışmalar ile bu yıl yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.
- Arı yetiştiriciliği kursu açıldı
Kırklareli'nde arı yetiştiriciliği kursu açıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen kursa 45 kadın arıcı katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kursun açılışında, bilinçli arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla bu tür kurslara önem verdiklerini dile getirdi.
Aksoy, kursta başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini sözlerine ekledi.