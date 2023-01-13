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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, firma ziyaretlerini sürdürüyor.

Şimşek, kontrplak üretim fabrikasını ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Firma çalışanlarıyla da sohbet eden Şimşek, çevreye zarar vermeyen yatırımcıları ilçeye yatırım yapmaya davet etti.

Şimşek, ilçeye yatırım yapan firma yetkililerine de teşekkür etti.

- Kermes düzenlendi

Demirköy Atatürk Ortaokulunca kermes düzenlendi.

Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Türkmen ve kurum müdürlerinin katılımı ile açılan kermes gün boyu açık kalacak.

Ardından stantları gezen Şimşek, yetkililerden bilgi alıp, öğrenci ve veliler ile sohbet etti.

Ardından folklor ekibi gösterilerini sundu.

- SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı

Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı

Demirköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Yaşar Şimşek başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılında yapılan çalışmalar ile yıl içerisinde planlanan yardım faaliyetleri görüşüldü.

Şimşek, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Devletin ihtiyaç sahiplerini gözettiğini ifade eden Şimşek, ilçede ayni ve nakdi yardım ile kömür yardımları yapıldığını belirtti.



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