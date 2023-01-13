Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ekipman desteği başvuruları sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe alet ve ekipman desteği başvuruları sürüyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerin dosya işlemlerinde yardım ettiklerini söyledi.

İşlemlerin odanın tarım danışmaları tarafından yürütüldüğünü ifade eden Şaylan, müracaat eden üreticilerin gerekli prosedürleri tamamlamasıyla başvuru dosyalarının hazırlandığını belirtti.

Şartları yerine getiren tüm çiftçileri desteklemeden yararlanmaya davet eden Şaylan, "Çiftçi arkadaşlarımızın müracaatlarını alarak dosya işlemlerini biz yürüyoruz. Üreticimiz hangi alet ekipmanı istiyorsa şartları yerine getirerek dosyalarını hazırlamaya başladık. Devletimizin verdiği bu imkanlarda tüm üretici arkadaşlarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Başvuran üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Başvurular, 21 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

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