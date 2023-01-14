Kırklareli Valisi Ekici, STK temsilcilerini ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile, Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Batı Trakya Romanları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Biz Bize Yeteriz Derneği ile Genç Müzisyenler Müzik Derneğini ziyaret etti.

Dernek başkanlarının çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, daha sonra istekleri dinledi.

Daha fazla proje üretilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, başarılı çalışma yürüten dernek başkanlarına teşekkür etti.





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