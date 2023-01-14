Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 9-13 Ocak tarihlerinde 17 adrese düzenledikleri operasyonlarda 22 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 17,96 gram eroin, 8,68 gram esrar, 69,21 gram metamfetamin ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













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