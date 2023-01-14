Okçulukta, altın madalya kazanan Dilara Ecem Deniz, Kırklareli'nde törenle karşılandı

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KIRKLARELİ (AA) - Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası Barebow 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Dilara Ecem Deniz, Kırklareli'nde törenle karşılandı.

Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve sporcular, 13 Ocak Cuma günü Samsun'da gerçekleştirilen müsabakalarda birinci olan Deniz'i Türk bayrağı ile valilik binası önünde karşıladı.

Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi.

Sporcuya başarı dileyen Ekici, "Dilara Ecem Deniz şehrimizi, ülkemizi, milletimizi, dünyada, olimpiyatlarda Avrupa'da temsil edecek." dedi.

Deniz de bundan sonraki hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.





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