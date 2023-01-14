GÜNCELLEME - Kırklareli'nde köprü ayağına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çiftin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Hakan Kaya (38) idaresindeki 39 AAG 459 plakalı otomobil Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde inşaatı devam eden köprünün ayağına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Nergis Kaya (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çiftin cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından çiftin cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

Kaya çiftinin 3 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.





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