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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, belediye sosyal hizmetler biriminde kullanılmak üzere hafif ticari aracı hibe olarak belediye araç filosuna kazandırdıklarını bildirdi.

Hizmet alanı ve erişim noktasını genişleterek vatandaşlara fayda sağlayıp kazanımlar elde etme gayesiyle hareket ettiklerini aktaran Talay, vatandaş memnuniyetini merkeze alan anlayışla çalıştıklarını kaydetti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak ve imkan sağlamak istediklerini ifade eden Talay, sosyal hizmet aracının Pınarhisar'a hayırlı olmasını diledi.

- İçme suyu hattı çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde içme suyu kolektör hattı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, içme suyu kolektör hattı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığını ifade eden Talay, ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Talay, kısa sürede hattı tamamlayıp, ilçeye kaliteli ve sağlıklı bir içme suyu sunacaklarını söyledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 6 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Çeşmeköy, Karahamza, Kayalı, Çayırlı, Yoğuntaş ve Demirköy ilçesinin Boztaş köyleri ile Vize ilçesinin Güven ve Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinin Paşa mahallesine 16 ocak pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çeşmeköy, Karahamza, Kayalı, Çayırlı, Yoğuntaş köylerinde 12.00-14.00, Boztaş köyü ile Paşa mahallesinde 09.00-18.00, Güven mahallesinde ise 10.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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