Demirköy'e 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak

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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı yatırım programına alınan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Yüklenici firmaya arazi tahsisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Gün, firmanın en kısa sürede inşaatı sürecine başlayacağını belirtti.

Yeni bir sağlık yatırımını kente kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Gün, "Acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliğini yükseltmek üzere Demirköyümüze sağlık alanında yeni bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yapılacak olan istasyonun Demirköyümüze hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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