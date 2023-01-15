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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, dört dere için ıslah tesisi kurulacağını bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde bulunan dört derenin ıslah edilmesi için tesisler kurulacağını belirtti.

Tesisler için hazırlanan proje çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Minsolmaz, kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

- İl Müftüsü Eviş, ziyarette bulundu

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Diyanet İşleri Başkanlığının Kardeş Şehir Projesi kapsamında Bulgaristan Hasköy Bölge Müftüsü Erhan Recep'i makamında ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Eviş ile Recep'in planlanan projeler hakkında görüş alış verişinde bulundukları belirtildi.

Ziyaretinin ardından Eviş, Hasköy Caminde Kur'an-ı Kerim okundu.

- Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Tekvando İl Birinciliği müsabakaları

Kırklareli'nde Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Tekvando İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul sporları faaliyet programında yer alan müsabakaların Atatürk Spor Salonunda yapıldığı bildirildi.

Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı belirtildi. Müsabakalarda başarılı olan sporcuların şubat ayında Karabük'te, mart ayında ise Düzce'de düzenlenecek müsabakalara katılacakları belirtildi.





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