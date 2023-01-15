Kırklareli'nde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim yaptı.

Kocahıdır ve Yayla mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, durumlarından şüphelenilen İ.A, U.K, H.K ve Ş.E'nin üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 tabanca bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan denetimlerde "hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilen E.A. ve E.A. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesi'ne sevk edildi.



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