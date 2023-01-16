Kırklareli Valisi Birol Ekici'den köy ziyaretleri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici köylerde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Ekici, merkeze bağlı Karahamza, Yoğuntaş, Dolhan, Paşayeri ve Arizbaba köylerini ziyaret etti.
İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmaları inceleyen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra muhtarların isteklerini dinleyen Ekici, köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Ekici, vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunları yerinde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini kaydetti.
Ekici, Kırklareli'nin tüm köylerini ziyaret edeceklerini bildirdi.