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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde kayıt dışı öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi için veliler ikna ediliyor

AA

Kırklareli'nde kayıt dışı öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi için veliler ikna ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca kayıt dışı öğrencilerin eğitime dahil edilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında Kırklareli'nde çalışmalara başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ile Rehberlik Araştırma Merkezi görevlileri, dezavantajlı öğrencilerin yaşadığı mahallelerdeki velilere ulaşıyor.

Belirlenen kahvehanelerde oluşturulan yardım masasına davet edilen veliler, burada çocuklarının yeniden okula kayıt yaptırmaları amacıyla bilgilendiriliyor.

Türkçe öğretmeni Şenay Yıldırım, AA muhabirine, kayıt dışı öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için velilerle görüşerek, ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

İl genelinde kayıt dışı 108 öğrencinin bulunduğunu anlatan Yıldırım, bu öğrencilerin velileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini, tüm öğrencileri yeniden okula kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Erkan Çimen de çalışmalara kahvehanelerden başladıklarını ifade etti.

Babaların çocuklarına rol model olduklarını, bu nedenle çalışmanın ilk ayağında babaları ikna etmeye çalıştıklarını vurgulayan Çimen, "Amacımız öğrencilerimizi olumsuz davranışlardan kurtarıp, meslek sahibi olabilecekleri lise ve ortaöğretim kurumlarına yönlendirmek. Öğrencilerimizin okul ortamından koptuklarını, çalışma hayatına erken başladıklarını ve olumsuz bazı tutumlarda bulunduklarını biliyoruz." diye konuştu.

Kayıt dışı öğrenci velisi Engin Tomurcuk ise kendilerini bilgilendiren yetkililere teşekkür etti.

Bir süredir okula gitmeyen çocuğunu yeniden okula göndermek için çaba göstereceğini ifade eden Tomurcuk, "Bu konuda oğlumu ve yakınımdaki diğer kişileri teşvik etmeye çalışacağım. Yetkililerin gelmesinden son derece memnun oldum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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