KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen "meyve ağaçlarını budama kursu" sona erdi.
Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ürünlü köyünde düzenlenen programda, kadınlara yönelik gerçekleştirilen kursu 12 kişinin başarıyla tamamladığını söyledi.
Kadın üreticilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması için çalıştıklarını belirten Aksoy, kurslara katılan kadın üreticilere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Aksoy, kursiyerlere belgelerini verdi.
- Rektör Şengörür'e ziyaret
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, çalışmaları hakkında Gedik'e bilgi verdi.
Kırklareli Üniversitesinin kent için önemli görevler üstlendiğini belirten Gedik, Şengörür'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.