Kırklareli'nde suçüstü yakalanan "sahte diş doktoru" hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir hastaya hekim olmadığı halde diş tedavisi uyguladığı sırada yakalanan kişi hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce D.N. hakkında Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığına, tıp biliminin uygulanması için aranan koşulları içeren kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında şehir merkezindeki bir iş yerinde polis ekiplerince arama yapıldı.

İncelemede iş yerinin diş tedavilerinin yapılabileceği düzende olduğu, bu sırada "sahte diş hekimi" D.N'nin eldiven taktığı, hasta koltuğunda bir kişinin, bekleyen de iki kişinin olduğu görüldü.

Şüpheli D.N. gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanan D.N, daha sonra avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından D.N'nin "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçundan yargılanması talebiyle hazırlanan iddianame, Babaeski Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

D.N. için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelinin bulunduğu iş yerinde polis ekiplerince arama yapıldığı sırada bir kişiyi muayene ederken suçüstü yakalandığı bilgisi yer aldı.

İddianamede ifadesine yer verilen D.N, iş yerini "manevi ablası" olduğunu öne sürdüğü diş hekimi S.Ö.G. adına kiraladığını, herhangi bir kişiye muayene ve tedavi yapmadığını savundu.

Daha önce İstanbul'da diş hekimlerinin yanında çalıştığını ileri süren D.N'nin, "Olay günü arama sırasında S.D'nin dişlerini yapıştırması talebini kıramadım ve kabul ettim. İş yerindeki malzemeleri kullanarak, kaplamaların üzerine yapıştırıcı sürdüğüm sırada polisler geldi." şeklinde yaptığı savunma iddianamede yer aldı.



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