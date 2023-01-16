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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Temiz Cami İçin Hep Beraber El Ele Projesi" başlatıldı.

Kırklareli Müftülüğünce yürütülen proje kapsamında üniversite öğrencileri ile 4-6 yaş değerler eğitimi öğrencileri, Bahriye Sultan Camisi'nde temizlik yaptı.

Etkinliğe, İl Müftüsü Yusuf Eviş de katılarak öğrencilere yardım etti.

Eviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Temiz Cami İçin Hep Beraber El Ele Projesi"ni başarıyla yürüttüklerini belirtti.

4-6 yaş değerler eğitimi sınıflarını da projeye dahil ederek temizlik konusunun hem teoride, hem de pratikte öğrencilere gösterdiklerini ifade eden Eviş, "Öğrenciler bir yandan temizlik yaparken, diğer yandan da çevremizi temiz tutmayı öğreniyorlar. Proje kapsamında bu etkinliği her ay farklı bir camide gerçekleştireceğiz." dedi.

- Hoş Geldin Bebek Projesi

Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelere hediyeler takdim eden Özalp, talepleri dinledi.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özalp, mutlulukların da paylaşıldıkça çoğaldığını söyledi.

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