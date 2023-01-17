Kırklareli AFAD Müdürü Erden AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Erden, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
"Spor" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", "Haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", "Çevre ve yaşam" kategorisinde ise Sercan Küçükşahin "Kar tünelleri" fotoğraflarını seçen Erden, fotoğrafların her birinin güzel olduğunu söyledi.
Seçim yaparken zorlandığını ifade eden Erden, AA ekibine güzel çalışmalarından dolayı teşekkür etti.