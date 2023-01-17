Kırklareli'nde "emlak danışmanlığı" sınavı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) "sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı" gerçekleştirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 20 kursiyer katıldı.
KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına önem verdiklerini söyledi.
Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, bu kapsamda zaman zaman eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydetti.