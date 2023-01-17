Kırklareli'nde "emlak danışmanlığı" sınavı yapıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) "sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı" gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 20 kursiyer katıldı.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına önem verdiklerini söyledi.

Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, bu kapsamda zaman zaman eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydetti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.