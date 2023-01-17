KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer'i makamında kabul etti.
Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek esnaf odalarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.
Kent için başarılı çalışmalar yapan Şeker ile Sürer'e teşekkür eden Ekici, yapılacak faydalı projeleri desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.
- Vali Ekici'den köy ziyaretleri
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinin köylerini ziyaret etti.
Vali Ekici, Kocatarla, Devletliağaç ve Aşağıkanara köylerini ziyaret edip vatandaşların isteklerini dinledi.
Vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunları yerinde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini belirten Ekici, tüm köyleri ziyaret edeceklerini bildirdi.