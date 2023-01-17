KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Vali Ekici, ilk olarak Pınarhisar Nüfus Müdürlüğünde sürdürülen çalışmaları inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Ekici, vatandaşlarla sohbet etti.
Ekici, ardından Pınarhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Çobanoğlu ile esnaf ziyaretinde bulundu.
- "Sanatıma Işık Tut" Projesi
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen "Sanatıma Işık Tut" Projesi çalışmaları devam ediyor.
Proje kapsamında Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda, öğrenciler hazırladıkları tiyatro gösterilerini sergiledi.
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, çalışmalarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.
Proje ile sanat ile öğrencileri buluşturduklarını ifade eden Kalkan, proje çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.