Kırklareli'ndeki Atatürk Evi'ni beş yılda 602 bin 227 kişi ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni, 5 yılda 602 bin 227 kişi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olan Atatürk Evi'nin 2018 yılında hizmete açıldığını belirtti.

Tüm vatandaşları Atatürk Evi'ni görmeye davet eden Kesimoğlu, "17 Ocak 2018'de ziyarete açtığımız Kırklareli Atatürk Evi, 602 bin 227 kişiyi konuk etti. Bu güzel esere sahip çıkan halkımıza şükranlarımla." ifadelerini kullandı.

- Atatürk Evi

Kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde 960 metrekare alan üzerine 317 metrekaresi kapalı alan olmak üzere üç katlı inşa edilen evde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin heykelleri bulunuyor.

Evde aynı zamanda Atatürk'ün Kırklareli'ne geldiği dönemde kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak gibi birçok araç gereç de yer alıyor.

Bahçesinde çiçeklerden oluşturulan Atatürk'ün imzasının bulunduğu evde, Atatürk'ün kullandığı demir tekerlekli traktörün bir benzeri de sergileniyor.

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