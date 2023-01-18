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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

AA

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde market, kasap, fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri ile restoranlarda denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda işletmelerindeki üretim ve satış alanlarını kontrol etti.

İlk olarak marketlerde denetim yapan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen şartlarını inceledi.

İş yerlerinin hijyen koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını da denetleyen ekipler, et ürünlerinin etkilet ve içeriklerini kontrol etti.

Ekipler, soğuk hava depolarında bulunan ürünlerin saklama koşullarına da baktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlere önem verdiklerini ifade eden Aksoy, "Mesai mefhumu gözetmeksizin ekiplerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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