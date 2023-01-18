Kırklareli'nde geçen yıl 125 bin 197 hastanın diş tedavisi yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde geçen yıl 125 bin 197 hastaya diş tedavisi uygulandı.
Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, merkezde her geçen yıl hizmet kalitesinin arttığı belirtildi.
Poliklinik işlemleri tamamlanan hastalardan 26 bin 474 kişiye diş dolgusu, 7 bin 601 kişiye kanal tedavisi, 23 bin 319 kişiye sabit protez, 4 bin 627 kişiye hareketli protez uygulandığı aktarılan açıklamada, 63 bin 176 hastaya da diş çekimi, diş taşı temizliği ve röntgen işlemlerinin yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, merkezin evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından yatağa bağımlı hastalara da diş çekimi, diş dolgusu, sabit ve hareketli protez gibi sağlık hizmetlerinin sunulduğu bildirildi.