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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Topuz'u ziyaret etti.

Kesimoğlu, ziyarette Topuz'dan oda çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Topuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda üyesi esnaflar için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Esnafların sıkıntılarını gidermek için mücadele ettiklerini aktaran Topuz, geçen yıl birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Kesimoğlu ve Topuz ile beraberindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kurtuluş Karakahya, Bakkallar Odası Başkanı Hikmet Ay ile oda üyesi Volkan Can, sanayi esnafını ziyaret etti.

- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

Lüleburgaz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı 2021-2022 yılları birleştirilmiş olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli ile kooperatif üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider raporları, denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Ardından açık oylama ile gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Fahri Özkan yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu listesinde Hüseyin Tufan, Necati Tan, Ertuğrul Kendimiz, Recep Özkan, denetim kurulu listesinde ise Şevket Oral, Abdullah Koç yer aldı.

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