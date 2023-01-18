Azerbaycanlı hayvansever evinin kapısını sahipsiz kedilere açtı

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KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan Azerbaycanlı hayvansever Türkan Sultan Ağbaba, sahipsiz kedilere evinin kapısını açtı.

Folklor ekibiyle 15 yaşındayken gösteri sunmak için Kastamonu'ya gelen Ağbaba o yıllarda Türkiye'ye ilgi duydu.

1999'da Türkiye'ye yerleşmeye karar veren 52 yaşındaki Ağbaba, bir süre Antalya ve İstanbul'da yaşadı. Daha sonra evlenip Kırklareli'ne gelen ikisi kız 3 çocuk annesi Ağbaba sahipsiz kedileri beslemek için sokak sokak gezdi.

Su tesisatçısı eşinin yardımı ile sokakta yaralı, üşüyen veya zor durumda bulduğu kedileri evine getirmeye başlayan Ağbaba, 15 kediye iki katlı evlerinin birinci katında bakmaya başladı.

- "Kediler sanki hayatımın bir parçası"

Türkan Sultan Ağbaba, AA muhabirine, çok sevdiği kedilerin sanki hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Azerbaycan'dan folklor ekibiyle geldiği Türkiye'ye adeta aşık olduğunu, ülkesine döndüğünde "İnşallah Türkiye'ye gelip evlenip yuva kurarım, çocuklarım olur." diye dua ettiğini anlatan Ağbaba bir süre sonra Türkiye'ye yerleştiğini dile getirdi.

Ağbaba, kedi sevgisinin küçük yaşlarda başladığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Doğayı, insanları, hayatı, Allah'ın bize vermiş olduğu nakşetmiş olduğu tüm güzellikleri seviyorum. Kedilerle çok mutluyum. Onlar sanki benim hayatımın bir parçası. Evimde aksesuar yok, çok eşya sevmiyorum ama benim aksesuarlarım kedilerim. Kediler benim canlarım. Onlarla zamanım çok güzel geçiyor. Bazen piyona çalıyorum, onu bile dinliyorlar. Onlar bizim hayatımızın gerçekten bir parçası. Onları da Yaradan yaratmış, bizlere emanetler. Hastalandıklarında veterinere götürüyorum."

- "Evlatlarımdan ayıramıyorum"

Kedilerinden birini hasta gördüğünde çok üzüldüğünü ifade eden Ağbaba, "Nasıl kendi çocuklarımı seviyorsam onlar da benim çocuklarım. Kendi evlatlarım gibi, onları ayıramıyorum." dedi.

Herkesten sokakta yaşayan hayvanlar için evinin önüne bir kap yemek ve bir kap su bırakmasını isteyen Ağbaba, "Benim kedileri sevmeyen insanlara da saygım var. Sevmiyor olabilirler ama zarar da vermesinler. Doğamızı koruyalım, hayvanlarımızı koruyalım, canlarımızı sevelim, sonuçta hepimiz gelip geçiciyiz bu dünyadan." diye konuştu.

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