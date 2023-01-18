Kırklareli'nde firari terör hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin, Bulgaristan'a sınır Karaabalar köyünde bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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