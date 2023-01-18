Kırklareli'nde jandarma alkol denetimi yaptı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri alkol denetiminde 68 sürücüye cezai işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kentte 6 farklı noktada eş zamanlı alkol denetiminde bulundu.

Denetimlerde, 2 bin 347 araç ve sürücü kontrol edildi, 68 sürücüye 206 bin 266 lira ceza uygulandı.

Çeşitli kusurları bulunan 17 araç trafikten men edilirken, 6 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

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