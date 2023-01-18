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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediyesince hayata geçirilen "Üretimin Yeni Merkezi Demirköy" projesi sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında gıda üretim, depo ve satış alanındaki çalışmaları inceledi.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda üretim, depo ve satış alanındaki çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirtti.

Makine ve techizatların teslim alındığını ifade eden Gün, "Bal dolum tesisi, mantar ve meyve soğuk hava depoları, erişte ve makarna üretiminin yapılacağı ilçemizin ve ürünlerinin marka değerini yükseltecek bir projeyi hayata geçirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Projemiz ile burada üreticilerimiz gelecekler son derece hijyenik koşullarda kendi markamızla üretim, dolum ve paketlemesini gerçekleştirecekler." diye konuştu.

- Sera kuruluyor

Pınarhisar Belediyesince yürütülen sera projesi çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile yapılan sera alanında çalışmaları inceledi.

İlk etap seradaki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Talay, 15 bölgede 500'er metrekare alanlarda seralar oluşturacaklarını kaydetti.

Pınarhisar ve çevresine ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıda ürünleri sunmayı hedeflediklerini anlatan Talay, "Pınarhisar'ımız tarım marketi haline gelecek. Seramız hem kadınlara istihdam sağlayacak, hem de bölgedeki vatandaşların ucuz sebzeye ulaşmasına imkan tanıyacak." diye konuştu.

- Kütüphaneden 1 yılda 8 bin 921 kişi yararlandı

Lüleburgaz Belediyesi kütüphanesinden geçen yıl 8 bin 921 kişi yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi bünyesinde kurulan Halide Edip Adıvar Kütüphanesi'nin 2019 yılından bu yana faaliyet gösterdiği bildirildi.

2022 yılında 8 bin 921 kişinin kütüphaneyi ziyaret ederek imkanlardan faydalandığı aktarılan açıklamada, 2021 yılına göre ziyaret sayılarının 5 kat arttığı belirtildi.

Açıklamada, kütüphanedeki kitap sayısının da 6 bin 107'ye yükseldiği kaydedildi.

- Gıda ürünleri denetlendi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda denetimi yapıldı.

Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, semt pazarında satış alanlarını kontrol etti.

Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve açıktan satış yapılan ürünlerin hijyen koşullarını inceledi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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