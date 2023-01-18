Kadınlar İş Voleybol, gruptan namağlup çıkmayı hedefliyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kadınlar Voleybol 2. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Kırklareli İş Voleybol İhtisas Kulübü gruptan namağlup çıkarak 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Karşılaştığı 9 takım karşısında galip gelen takım, 27 puanla grubun lideri konumunda yer alıyor.

1. lig hedefiyle son 3 karşılaşmaya çıkacak takım, Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Kırklareli İş Voleybol Kulübü Başantrenörü Gökhan Sezal, AA muhabirine, takımın geçen yıl kurulmasına rağmen büyük başarı elde ettiğini belirtti.

Takımın üst liglerde yer alması için mücadele ettiklerini ifade eden Sezal, ligde namağlup olarak lider konumunda olduklarını kaydetti.

Hedefleri doğrultusunda antrenmanları gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezal, "Hedefimiz ilk etapta 1. lig. Hem teknik ekip olarak hem de oyuncular olarak bu hedefte her gün daha iyisi olması için planlamamızı yaptık. Şuanda bütün planlama doğrultusunda namağlup olarak grubumuzun lideriyiz, son 3 maçımız kalmasına rağmen şuanda çeyrek final gruplarına kalmayı garantiledik. Kalan 3 maçımızı bu turnuvaya daha iyi hazırlanmak, takımın eksiklerini gidermek için birer araç olarak kullanacağız." diye konuştu.

Takım smaçörü Buse Dağdeviren de takıma bu yıl dahil olduğunu belirterek, her maça çok iyi ve düzenli hazırlandıklarını bildirdi.

Çıktıkları her maçta canla başla mücadele ettiklerini anlatan Dağdeviren, "Takımımız şuanda gayet iyi gidiyor, namağlup ilerliyoruz. Şuanda Play-Off'a kalan takımlar arasındayız. Amacımız namağlup şekilde elimizden geldiği kadar temiz ve güzel bir voleybol sergileyip ligi çıkmak." dedi.

Libero Zeynep Bilimli ise takımın amaç ve hedefleri doğrultusunda ligde emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Kırklareli İş Voleybol İhtisas Kulübü takımı, 22 Ocak'ta Marmara Spor, 5 Şubat'ta Çorlu Belediyespor, 12 Şubat'ta ise Çan Gençlik Kale Spor takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

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