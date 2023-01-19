Kırklareli'nde Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Korosu, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkez'inde sahne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk müziğinin büyük bir kültürel birikimin eseri olduğunu belirten Kalkan, koronun bundan sonra daha fazla konserler vermesi için çalışacaklarını ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Baş ise koronun çok güzel konserler düzenleyeceğine inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından koro seslendirdiği eserlerle müzikseverlerden alkış aldı.





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