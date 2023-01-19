Kırklareli Valisi Ekici, ziyaret ve incelemelerde bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

Vali Ekici, 2014 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görevli astsubayın temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu şehit olan Emrah Erdem'in ailesi ile Kıbrıs Harekatı gazisi Biyamil Hozman'ı ziyaret etti.

Şehit ailesi ve gazi Hozman ile bir süre sohbet eden Ekici, istekleri dinledi.

Ekici, ardından Vize Sosyal Dayanışma Merkezi ile İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Ekici, yetkililerden bilgi alıp vatandaşlarla sohbet etti.





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