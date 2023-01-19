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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yapımı devam eden Halk Kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.

Kaymakam Yüce, Yeni Mahalle'de inşaat çalışmaları süren kütüphane binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçeye yeni ve modern bir kütüphane kazandırılması için çalıştıklarını belirten Yüce, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

- Milli sporcudan Kaymakam Yüce'ye ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası Barebow 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Dilara Ecem Deniz'i makamında kabul etti.

Yüce, milli sporcu Deniz ile gurur duyduklarını söyledi.

Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ifade eden Yüce, Deniz'e başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Yüce, sporcu ve antrenörlerine başarılarından dolayı plaket verdi.





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