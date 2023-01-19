Kırklareli'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü ve yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can, mal kayıplarını önlemek amacıyla drone destekli denetim yaptı.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimde 110 araç kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan sürücü tespit edilmedi.

Denetimler ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.



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