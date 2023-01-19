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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yarın 53 bin 372 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, başarılı bir yarıyıl dönemi geçirdiklerini söyledi.

Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin yarın sona ereceğini ifade eden Kalkan, 53 bin 372 öğrencinin karne alacağını belirtti.

Kalkan, öğrencilerle birlikte 3 bin 833 öğretmenin de yarıyıl tatiline gireceğini kaydetti.





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