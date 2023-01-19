Kırklareli'nde eski eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren zanlı hakim karşısına çıkacak

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde silahla eski kayınvalidesini öldürüp, eski eşi ve gelinlerini yaralayan zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki ve şüpheli ifadeleri, olay yeri inceleme raporu, otopsi tutanağı, kriminal raporu ve kolluk fezlekesinin yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Mert B. hakkında eski kayınvalidesi Ayşe B'yi "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski eşi Yaren B. ve gelinleri Buse B'nin yaralanmasına ilişkin "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan her biri için 13 yıldan 20 yıla, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, silahlı öldürme ve yaralama olayının sanık Mert B'nin, boşandığı eşi Yaren B. velayetindeki çocuğunu görmeye gittiği sırada yaşandığı yer alıyor.

Sanık Mert B'nin çalıştığı oto yıkamaya bırakılan müşterinin otomobiliyle eski eşinin yaşadığı eve gittiği, yine otomobilde müşteriye ait olduğu belirlenen silahla olayı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanık Mert B'nin olayın ardından bir gecelik kiraladığı evde saklandığı daha sonra babası tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edildiği bilgisi bulunuyor.

Sanık Mert B, 1 Mart Çarşamba günü hakim karşısına çıkarılacak.

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