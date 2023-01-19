Kırklareli geçmiş yıllarla kıyasla ocak ayının en sıcak günlerinden birini yaşadı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli’nde bugün, geçmiş yıllardaki ocak ayı sıcaklıklarıyla kıyasla en yüksek ocak ayı günlerinden biri yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1959 yılından itibaren kayıt altına aldığı "uç değerler verilerine" göre, Kırklareli’nde yılın ilk ayının en sıcak günü 23 Ocak 2015’te 18,6 derece olarak kayıtlara geçti.

Kentte bugün en yüksek sıcaklık 18,9 derece olarak ölçüldü.

Zaman zaman lodosun etkili olduğu şehirde, bahar aylarını andıran bugünü vatandaşlar parklarda, bahçelerde geçirdi.

- "Sıcaklığın bu kadar yükselmesi bence normal değil"

Vatandaşlardan Fatih Umutlu, AA muhabirine, kentte bugün bahar havası yaşandığını söyledi.

Geçen yıl bugünlerde kentin yüksek kesimlerinde kar olduğunu anımsatan Umutlu, "Mevsimlerin yer değiştirmesi, küresel ısınma, tabiatın verdiği eko sistemdeki değişim gerçekten de fark edilebilir boyutta. Biz de küresel ısınmanın bu şekilde etkilerini yaşamaktan üzgünüz. Kendi adıma üzgün hissediyorum ve korkutuyor bu beni. Sıcaklığın bu kadar yükselmesi bence normal değil." diye konuştu.

Kuraklık nedeniyle barajların su seviyesinin de düştüğünü anımsatan Umutlu, su kaynaklarının bilinçli tüketilmesini istedi.

Mehmet Doğacan Kamiloğlu da, 2015 yılından sonra kentte en sıcak ocak ayı gününün yaşandığını öğrendiğini belirtti.

Kurak bir yaz geçirmekten, susuz kalmaktan endişelendiğini dile getiren Kamiloğlu, en kısa sürede yağış olması ve havaların soğuması için dua ettiğini belirtti.

Kuraklık nedeniyle çiftçilerin de olumsuz etkilendiğini anlatan Kamiloğlu, "Umarım kısa sürede ilimizde yağışlar artar, kar düşer ve biz de kurak bir yaz geçirmeyiz. Maalesef bu sene karla daha tanışamadık. İnşallah kısa sürede kar yağmasını bekliyoruz. Çünkü bu sayede barajlarımız dolacak." dedi.





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