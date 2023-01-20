Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaret ve incelemelerde bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ekici, ilk olarak Lüleburgaz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Özkan'ı ziyaret etti.

Özkan'dan kooperatif çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, kooperatif çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

Vali Ekici, daha sonra ilçedeki okullarda incelemede bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'den bilgi alan Ekici, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.





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