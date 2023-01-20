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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdem, ilçede okul öncesi, ilkokul, ortaokul, özel okul ve liselerden toplam 24 bin 890 öğrencinin karne aldığını belirtti.

Yarıyıl tatilinde ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde isteğe bağlı Destekleme Yetiştirme Kurslarının devam edeceğini bildiren Erdem, mesajında şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatilinde sevgili öğrencilerimin keşfederek, hayal ederek, okuyarak, oyunlar oynayarak, dinlenerek, kültürel faaliyetler içinde ve sporla uğraşarak vakit geçirmelerini temenni ediyor ve söz konusu becerilerin bir hobi gibi yaşam alışkanlığı haline getirilmesinin çok değerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle, tüm eğitim camiası çalışanlarına ve öğrencilerimize gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür eder, 6 Şubat'ta sağlıklı bir şekilde görüşmek temennisiyle iyi tatiller dilerim."

- Köy yolları onarılıyor

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri bozulan köy yollarını onarıyor.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinin Kırıkköy yolundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Köy Muhtarı Şaban Demirbaş, bozuk yolu onaran ekiplere teşekkür etti.





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