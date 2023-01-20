Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde seyir halindeyken motoru alev alan otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Murat Mintaş idaresindeki 59 YP 858 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Büklüm Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı.

Durumu fark eden Mintaş, otomobili durdurarak dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

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