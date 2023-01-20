Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tolga Ö. ile Murat A. katıldı. Sevinç ile İl Genel Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı Cem T'nin de aralarında bulunduğu diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, İçişleri Bakanlığı müdafisi, Bakanlık adına duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Tolga Ö, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Bir kısım taraf avukatları gelen belgelere ilişkin savunma yaparken, adli emanette tutulan imaj alma işlemleri tamamlanarak suç unsuruna rastlanmayan dijital materyallerin sanıklara teslim edilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tüm sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek, İçişleri Bakanlığı müdafisinin katılma talebi ile avukatların dijital materyallerin sanıklara teslim edilmesi taleplerini kabul etti.

Ayrıca heyet, İçişleri Bakanlığına yazılan müzekkereye ilişkin cevabın beklenmesine, yeni bildirilen tanıkların huzurda dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Davanın 23 Eylül 2022 tarihli celsesinde Cem T. ve Tolga Ö'nün, 18 Kasım 2022 tarihli celsesinde ise Ender Sevinç'in adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.



- İddianameden

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Sevinç'in bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı belirtiliyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği öne sürülüyor.



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